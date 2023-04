La mappa mensile della sismicità: 1447 terremoti a marzo 2023, circa 47 al giorno

MeteoWeb

Sono stati 1447 gli eventi localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dal 1° al 31 marzo 2023, un numero in aumento rispetto al mese di febbraio anche considerando i tre giorni in più rispetto allo scorso mese: lo rende noto l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La media rimane costante, sale di poco da 46 a 47 terremoti circa al giorno. Dei 1447 eventi registrati, solo 159 hanno avuto una magnitudo pari o superiore a 2.0 e 21 magnitudo pari o superiore a 3.0; ben 6 gli eventi di magnitudo pari o superiore a 4.0.

Tra i terremoti di magnitudo uguale o maggiore di 4, tre sono stati localizzati al di fuori dei confini nazionali (9 marzo ML 4.3 Mar Ionio, 22 marzo ML 4.0 al confine tra Svizzera e Francia, 30 marzo ML 4.0 in Austria ) e altri tre sul territorio italiano durante la sequenza di Umbertide (prov. di Perugia) e quella di Montagano (prov. di Campobasso). Durante quest’ultima sequenza è avvenuto l’evento sismico di magnitudo più elevata in questo mese, il 28 marzo di magnitudo Mw 4.6 localizzato in provincia di Campobasso a circa 10 km dalla città capoluogo. Questo terremoto è stato ampiamente risentito non solo in Molise ma anche in una vasta area dell’Italia centro meridionale. in particolare nelle regioni confinanti come Campania, Puglia, Lazio e Abruzzo. Durante la sequenza sismica di Umbertide, in provincia di Perugia, sono stati registrati oltre 200 terremoti nel mese di marzo, i più forti sono avvenuti il 9 marzo, Mw 4.3 e Mw 4.5, a distanza di poche ore. Questi due eventi, oltre a provocare alcuni danni nell’area epicentrale, sono stati ampiamente risentiti in tutta l’Umbria settentrionale ed anche in alcune aree confinanti di Toscana, Marche e Lazio.