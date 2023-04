Scoperta intrigante e sconcertante su Marte, ecco “la roccia più bizzarra mai vista” | FOTO

MeteoWeb

Il rover Curiosity della NASA ha esplorato la superficie di Marte per più di un decennio e la sua ultima scoperta potrebbe essere una delle più intriganti e sconcertanti di sempre. Nelle ultime due settimane, il rover ha scattato centinaia di foto di rocce, inclusa una in particolare che ha caratteristiche aghiformi che spuntano come i denti di un pettine. “In 20 anni di studio, questa è la roccia più bizzarra che abbia mai visto“, ha detto l’astrobiologa Nathalie Cabrol in un post su Twitter.

Non è chiaro come si siano sviluppate queste strane formazioni, ma non era la prima volta che Cabrol ha osservato questo tipo di struttura. “Ho visto questo tipo di cose in Cile in un lago asciutto. I batteri erano coinvolti,” ha detto Cabrol. “Strano di sicuro“.

#PPOD: @shasta721 noticed this unusual rock in a @Gigapan image of Gale crater, taken by NASA’s @MarsCuriosity. “In thirty years of studying Mars, that’s the most bizarre rock I have ever seen. I think it is about 50-75 centimeters in length [with] differential erosion…” pic.twitter.com/VmrACGmdJo — The SETI Institute (@SETIInstitute) April 12, 2023

Il rover Curiosity ha esplorato un’area nota come cratere Gale dall’atterraggio sul Pianeta Rosso il 5 agosto 2012. Il cratere è stato il sito di un significativo impatto meteorico circa 3,7 miliardi di anni fa, che è stato un periodo “più umido” nella storia del pianeta. L’acqua scorreva gradualmente nel cratere per creare un lago, anche se si è prosciugato da tempo. Il rover sta ora vagando tra i resti aridi dell’antico lago e ha perforato le rocce per indagare in particolare su quele che un tempo erano sommerse dall’acqua. “Le prove indicano il cratere Gale (e Marte in generale) come un luogo in cui la vita, se mai è sorta, potrebbe essere sopravvissuta per un po’ di tempo,” ha affermato la NASA.