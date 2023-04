“Mascotte”: il medico cartoon che spiega i tumori ai bambini

MeteoWeb

Nel reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Infermi di Rimini è arrivata una novità che sarà utile ai piccoli pazienti e ai loro genitori. Si tratta di un’app per smartphone che ha uno scopo formativo e divulgativo con il linguaggio adatto ai bambini. Lo scopo è spiegare ai piccoli pazienti di comprendere dettagli della propria malattia e il percorso di cura, a supportare i genitori, aggiornandoli sulla malattia del bambino.

Il nome dello strumento è Mascotte, il cui acronimo sta per “Medical app a sostegno della cura oncoematologica e delle terapie“, ed è stato nato grazie a una collaborazione tra l’Istituto oncologico romagnolo e il reparto riminese guidato dalla dottoressa Roberta Pericoli.

Un cartone animato che accompagna il piccolo paziente

La dottoressa diventa nell’applicazione un simpatico cartone animato di nome “Dotta” che in parole semplici spiega ai pazienti cosa significa avere una malattia oncoematologica. Ma anche come funziona una tac, o ancora cosa succede all’interno della sala operatoria e quali sono gli effetti, desiderati o meno, di un ciclo di chemioterapia.

Questa idea innovativa e unica nel suo genere è della psicologa Samanta Nucci e dall’équipe dell’unità operativa. “Il circolo virtuoso che si innesca per merito di questo progetto – spiega Nucci – investe non solo il paziente, che avendo una miglior consapevolezza di ciò che gli sta accadendo avrà anche minore ansia e preoccupazione, ma anche la famiglia e lo staff che somministra le cure, che potrà spiegare per filo e per segno ciò che sta accadendo al ragazzo“.

L’app è stata sviluppata da AI4Health e con il sostegno economico del Rotary Club Riccione-Cattolica. “È stata riconosciuta l’importanza della comunicazione attraverso un metodo così immediato – dichiara la dottoressa Pericoli -: una figurina che compare all’interno del telefono e che spiega situazioni complicate da comprendere con un linguaggio che evidentemente è arrivato a colpire chi l’ha ascoltato“.