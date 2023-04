Messico, mongolfiera in fiamme: coppia muore, salva la figlia | VIDEO

MeteoWeb

Marito e moglie sono morti, e la figlia è rimasta gravemente ferita, dopo che la mongolfiera su cui erano saliti per osservare il panorama di rovine antiche ha preso fuoco, precipitando. L’incidente è avvenuto sabato a Città del Messico, un testimone ha ripreso tutta la scena con il cellulare. Il video, terribile, è diventato virale sui social. Le vittime sono Jose Nolasco, 50 anni, e la moglie Viridiana Becerril, 38. La coppia viveva in un paese vicino, Caujimalpa de Morelos, a venti chilometri di distanza dalla capitale. La figlia della coppia, Regina Itzani, era sulla mongolfiera ma dovrebbe farcela.

Si sarebbe lanciata, o forse sarebbe stata spinta dai genitori in un tentativo disperato di salvarla, finendo per rompersi un braccio. La ragazza, di cui non e’ stata fornita l’eta’, ha ustioni di secondo grado sul corpo. La mongolfiera, ancorata a terra da una lunga corda, era una delle attrazioni di un sito pre-ispanico molto popolare tra i turisti, quello delle rovine di Teotihuacan, a nord di Città del Messico. Per cause imprecisate, la mongolfiera ha preso fuoco. Nelle immagini video si vede una persona, probabilmente la ragazza, cadere da un’altezza di piu’ di cinquanta metri. Il pallone, avvolto dalle fiamme, si affloscia e precipita. Per la coppia non c’è stato niente da fare.