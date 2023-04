Meteo Belluno: marzo 2023 più caldo e meno piovoso della norma

MeteoWeb

Marzo 2023 in provincia di Belluno è risultato più caldo e meno piovoso del normale: è quanto emerge dalla consueta analisi meteorologica elaborata dagli esperti Arpav. Il primo mese della primavera meteorologica ha presentato caratteri termici tipici della nuova stagione, ma con un regime pluviometrico ancora di stampo invernale, ovvero con precipitazioni poco frequenti. Dopo la marginale influenza, ad inizio mese, di una depressione mediterranea, si sono instaurate correnti atlantiche ondulate, con veloce transito di alcune deboli saccature (perturbazioni), seguite da promontori (alte pressioni) in genere più duraturi. Questa situazione si è protratta per tutto il mese.

Le temperature medie mensili sono risultate 1-2°C superiori alla norma, con numerose oscillazioni legate al susseguirsi delle saccature e dei promontori che sono transitati sull’arco alpino. Le fasi con temperature sopra la norma, associate alle fasi di alta pressione, sono state più prolungate e significative, rispetto ai brevi afflussi di aria più fredda. Lo zero termico è variato fra un minimo di 1060 m del giorno 1 ed un massimo di 3370 m del giorno 18.

Le precipitazioni totali mensili sono state scarse, facendo seguito ad un mese di febbraio siccitoso. Le citate saccature hanno apportato in genere fenomeni di debole intensità e di durata limitata. La frequenza delle piogge è stata più bassa del consueto, con 3-5 giorni piovosi/nevosi (7 a Santo Stefano), contro una media di 6-7. La neve è caduta sempre a quote medio-alte. Il bilancio pluviometrico da inizio anno mostra deficit compresi in media fra il 30 ed il 65%. Fra le 13 località campione considerate nel bilancio del trimestre gennaio-marzo, 9 hanno visto piovere metà del normale o anche meno. Nell’ultimo quarantennio, come carenza di precipitazioni nei primi tre mesi dell’anno, a Belluno ci fu una situazione simile un anno fa e andò peggio negli anni 2012, 2005, 2003, 1998, 1993 e 1990.

In tutto si sono avuti 13 giorni soleggiati, 16 variabili o nuvolosi e 2 giorni di prevalente maltempo.