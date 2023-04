Meteo, evento storico in Brasile: prima neve del 2023 nello stato di Santa Catarina | FOTO

MeteoWeb

La sera del 19 aprile ha nevicato nell’altopiano meridionale di Santa Catarina, stato nel sud del Brasile. Il fenomeno è stato osservato nella località di Bom Jardim da Serra, a più di 1.000 metri di altitudine e vicino al muro della Serra a sud di Santa Catarina, dove c’è un apporto di umidità dall’oceano. Secondo Climaterra, ha nevicato anche a São Joaquim. Neve anche nel distretto di Cruzeiro, a 1.500 metri, con piccoli fiocchi e nell’area urbana con fiocchi misti a pioggia. Si tratta della prima neve dell’anno in Brasile, dove, ricordiamo, ora è autunno.

I vari video pubblicati sui social mostrano che c’è stata una nevicata, che ha portato al rapido accumulo di fiocchi su superfici come le auto. La nevicata è arrivata con raffiche di vento molto forti.

La neve è stata favorita da due fattori. In primo luogo, l’incursione di una massa d’aria fredda più intensa. In secondo luogo, la circolazione dell’umidità da un centro di bassa pressione che ha formato nuvole a sviluppo verticale sul Rio Grande do Sul – anche con grandine – e che sono migrate verso l’altopiano meridionale di Santa Catarina. Con l’altitudine dell’altopiano meridionale, le precipitazioni sono cadute sotto forma di neve.

Un evento storico

L’evento è estremamente interessante perché la temperatura negli strati inferiori dell’atmosfera non è stata molto bassa. I modelli di previsione hanno indicato +4°C a 850hPa (1500 metri di quota) per la regione in cui ha nevicato. Ma negli strati immediatamente più alti faceva abbastanza freddo per la neve, con la sacca di aria più fredda sopra l’area a livelli di media atmosfera. A cinquemila metri di quota la temperatura era di -20°C.

L’evento nevoso di ieri sera è storico perché avvenuto ad aprile, quando la neve è molto rara in Brasile. L’evento nevoso più precoce nel sud del Brasile si è verificato il 17 aprile 1999 con una forte massa d’aria polare accompagnata da circolazione ciclonica.