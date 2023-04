Le Previsioni Meteo per il ponte del 25 aprile: come sarà il tempo

MeteoWeb

Dopo quelle di Pasqua, incombono le festività di primavera che in Italia si caratterizzano in modo particolare per il 25 aprile e il 1° maggio. Quest’anno due giorni vicini al weekend che consentiranno due lunghi ponti festivi, il primo da sabato 22 a martedì 25 aprile di ben quattro giorni, il secondo da sabato 29 a lunedì 1° maggio, di ben tre giorni. Per chi ha la fortuna di poterne approfittare allungando il più possibile i propri giorni festivi, l’unico dubbio che incombe per organizzare vacanze, partenze, escursioni o qualsiasi attività all’aperto è quello legato alle previsioni meteo.

A maggior ragione dopo l’incertezza di Pasqua e Pasquetta, grande è la preoccupazione che anche i prossimi giorni festivi possano essere compromessi dal maltempo. E non si tratta di preoccupazioni infondate. Se infatti è ancora prematuro conoscere che tempo farà per il ponte del 1° maggio, la tendenza è ormai definita per quanto riguarda il lungo ponte del 25 aprile e le notizie non sono positive.

Il Meteo in Italia per il ponte del 25 aprile

L’unica giornata bella, dal clima stabile e soleggiato, sarà quella di sabato 22 aprile. Una nuova ondata di maltempo colpirà invece l’Italia a partire da domenica 23 aprile, con forti piogge e temporali al Nord (in modo particolare Nord/Est), molte nubi e forti venti al Centro/Sud. Lunedì 24 il maltempo si concentrerà al Centro/Sud mentre martedì 25 dovrebbe essere limitato al Sud, proprio come accaduto a Pasquetta, e in modo particolare a Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Quella del 25 aprile, al contrario, si prospetta come una giornata stabile e soleggiata al Centro/Nord, dopo il forte maltempo dei giorni precedenti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: