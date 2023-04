Meteo Veneto, le previsioni fino al 13 aprile: forte maltempo all’orizzonte

MeteoWeb

Il Dipartimento per la Sicurezza del Territorio dell’ARPAV – Servizio Meteorologico della Regione Veneto, ha diffuso oggi il nuovo bollettino con le previsioni meteo per la Regione. Di seguito tutti i dettagli per le prossime ore e i prossimi giorni.

Meteo Veneto, evoluzione generale

Fino a domenica prevarrà l’influenza di un’area depressionaria presente sui Balcani, che ci interessa parzialmente, portando alternanza di nuvole e rasserenamenti, e modeste precipitazioni locali. Lunedì pressione in aumento per l’ingresso di un campo anticiclonico da sudovest, con una giornata di Pasquetta soleggiata e senza piogge. Da martedì la situazione tornerà variabile, con correnti più umide e maggiore nuvolosità; giovedì probabile fase di instabilità con precipitazioni sparse/diffuse.

Previsioni Meteo Veneto per il pomeriggio/sera di oggi, domenica 9 aprile

Parzialmente soleggiato, con schiarite alternate ad annuvolamenti più probabili sulle zone montane. Contenuta probabilità di brevi piovaschi o deboli piogge; in montagna limite neve attorno ai 1500/1600 metri. Clima ventilato con venti moderati da nordest in pianura; temperature diurne stabili o in lieve calo.

Previsioni Meteo Veneto per domani, lunedì 10 aprile

Cielo: Tempo in prevalenza soleggiato, con qualche annuvolamento sui rilievi nel pomeriggio, e generale ingresso di nuvolosità alta dal pomeriggio/sera.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in calo salvo in aumento in montagna a quote medio-alte; valori massimi in aumento.

Venti: In pianura in prevalenza deboli di direzione variabile. In montagna deboli/moderati dai quadranti settentrionali.

Mare: Calmo o poco mosso.

Previsioni Meteo Veneto per martedì 11 aprile

Cielo: Parzialmente nuvoloso con schiarite alternate ad annuvolamenti.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In pianura stabili o in lieve aumento le minime, massime in aumento; sulle zone montane valori in generale aumento.

Venti: In pianura deboli variabili fino a deboli moderati da sudest al pomeriggio; in montagna deboli/moderati da nordovest.

Mare: Calmo o poco mosso.

Previsioni Meteo Veneto per mercoledì 12 aprile

Tempo moderatamente variabile, con cielo in prevalenza molto nuvoloso. Possibili locali precipitazioni sui rilievi, più probabili e sparse verso sera; i fenomeni saranno poi in progressiva estensione alla pedemontana e poi pianura dalla serata o nella notte; limite della neve attorno ai 1700/1900 metri in calo nella notte. Temperature minime in generale aumento, massime in calo.

Previsioni Meteo Veneto per giovedì 13 aprile

Tempo instabile, con cielo molto nuvoloso o coperto almeno fino alle ore pomeridiane. Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o locale temporale, che potranno interessare tutta la regione ma con quantitativi più rilevanti sulle zone montane e della pianura settentrionale; limite della neve in abbassamento fino a 1000-1200 metri sulle Dolomiti, 1300-1400 metri sulle Prealpi. Temperature in generale calo, localmente anche sensibile.

DATI METEO di Sabato 8

BL PD RO TV VE VR VI T min(°C) 4 4 5 5 6 3 2 T max(°C) 13 16 17 17 15 18 17 Prec (mm) 0 0 0 1 0 1 0

DATI METEO di Domenica 9

BL PD RO TV VE VR VI T min(°C) 5 9 8 8 9 8 7 T h12(°C) 13 14 12 15 13 15 15