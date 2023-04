Meteo Veneto: forte ondata di maltempo e freddo da metà settimana

MeteoWeb

Lunedì pressione in aumento sul Veneto per l’ingresso di un temporaneo campo anticiclonico da sud-ovest che garantirà una giornata di Pasquetta soleggiata e con temperature massime in ripresa. Da martedì la situazione tornerà variabile, con correnti più umide occidentali in quota, che determineranno maggiore nuvolosità con possibili sporadiche precipitazioni associate. Giovedì si approfondirà una saccatura in ingresso da ovest, che porterà una marcata fase di tempo instabile/perturbato con precipitazioni diffuse e calo termico. Venerdì rimarrà una residua variabilità con precipitazioni sparse al mattino, specie verso est, e temperature massime in ripresa.

Pomeriggio/sera di Lunedi 10

In prevalenza sereno o al più poco nuvoloso per passaggi di nubi alte, sviluppo di qualche annuvolamento sui rilievi, ma senza precipitazioni associate. Temperature massime in aumento. In pianura venti in prevalenza deboli di direzione variabile; in montagna venti deboli/moderati dai quadranti settentrionali.

Martedì 11

Cielo: Parzialmente nuvoloso con schiarite alternate ad annuvolamenti, più frequenti e consistenti sulle zone montane.

Precipitazioni: Assenti o al più a carattere locale sulle zone montane nel pomeriggio.

Temperature: In aumento in entrambi i valori.

Venti: In pianura deboli variabili al mattino, nel corso del pomeriggio progressivo ingresso dei venti dai quadranti orientali che a tratti risulteranno moderati; in quota deboli/moderati da nord-ovest.

Mare: Calmo o poco mosso.

Mercoledì 12

Cielo: Tempo moderatamente variabile, con cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso.

Precipitazioni: Sulle Dolomiti possibili deboli precipitazioni fino al primo mattino poi generalmente assenti. Dal tardo pomeriggio/sera saranno probabili precipitazioni da sparse a diffuse su zone montane, pedemontane e pianura centro-settentrionale (probabilità medio-alta 50-75%). Limite della neve attorno ai 1700/2000 m sulle Prealpi, 1600-1900 m sulle Dolomiti.

Temperature: Minime in aumento, massime in lieve calo.

Venti: In pianura da deboli a moderati dai quadranti orientali. In quota tesi dai quadranti occidentali in ulteriore rinforzo nel corso del pomeriggio.

Mare: Calmo o poco mosso.

Giovedì 13

Tempo instabile/perturbato, con cielo molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o locale temporale, che potranno interessare tutta la regione, ma con quantitativi più rilevanti sulle zone montane, pedemontane; limite della neve in abbassamento fino a 1000-1200 m. Temperature in generale calo, localmente anche sensibile. Venti in quota inizialmente tesi da sud-ovest, poi in attenuazione e rotazione da nord nel pomeriggio/sera. In pianura venti da nord-est da moderati a tesi.

Venerdì 14

Nella notte fino a parte della mattinata residua nuvolosità con associate precipitazioni sparse, specie verso est. In seguito tendenza ad esaurimento dei fenomeni a partire da ovest fino a risultare generalmente assenti nel pomeriggio o al più locali sulle Prealpi; comparsa di parziali schiarite. Temperature minime in ulteriore calo, massime in ripresa. In pianura venti deboli variabili a tratti moderati; in quota da moderati/tesi settentrionali a deboli da ovest nel pomeriggio.