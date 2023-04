Meteo Veneto: weekend di Pasqua tra piogge e bel tempo

MeteoWeb

Nel fine settimana, sul Veneto prevarrà l’influenza di un’area depressionaria presente sui Balcani, che interessa la regione parzialmente, portando alternanza di nuvole e rasserenamenti, e precipitazioni più probabili sabato. Lunedì pressione in aumento per l’ingresso di un campo anticiclonico da sudovest, che porterà una Pasquetta soleggiata e senza piogge. Da martedì la situazione tornerà variabile, con correnti atlantiche, maggiore nuvolosità e qualche modesta precipitazione.

Pomeriggio/sera di Sabato 8

Parziale nuvolosità, in aumento nel pomeriggio/sera fino a cielo molto nuvoloso o coperto. Probabilità di precipitazioni da locali a sparse, in aumento specie verso sera, con piovaschi/rovesci e qualche possibile temporale. Limite della neve sui 1500-1600 metri, temporaneamente in calo a 1200-1300 m. Temperature in lieve aumento.

Domenica 9

Cielo: Parzialmente soleggiato, con annuvolamenti più probabili sulle zone montane.

Precipitazioni: Probabilità medio-bassa (25-50%) di brevi piovaschi o rovesci; limite neve sui 1500/1600 metri.

Temperature: Minime in lieve calo sui rilievi, in locale aumento in pianura, massime stabili in montagna e in lieve calo in pianura.

Venti: Sulla pianura al mattino moderati/tesi da nord-est, poi in prevalenza deboli variabili. In alta montagna moderati settentrionali.

Mare: Al mattino mosso, in attenuazione a poco mosso.

Lunedì 10

Cielo: Tempo in prevalenza soleggiato, con un po’ di nuvolosità alta in transito al pomeriggio.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in calo salvo in aumento in montagna a quote medio-alte; valori massimi in aumento.

Venti: In pianura in prevalenza deboli di direzione variabile. In montagna deboli/moderati dai quadranti settentrionali.

Mare: Calmo o poco mosso.

Martedì 11

Parzialmente nuvoloso con schiarite alternate ad annuvolamenti. Non si esclude qualche isolata debole pioggia su pedemontana e zone montane. Temperature in generale in aumento in pianura, sulle zone montane minime in aumento e massime stabili.

Mercoledì 12

Tempo moderatamente variabile, con cielo in prevalenza nuvoloso. Non esclusa qualche locale modesta pioggia sui rilievi, con aumento della probabilità alla sera. Temperature minime in generale aumento, massime in calo.