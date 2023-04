Il meteo nel weekend del 1° Maggio 2023

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per i prossimi giorni, da domani, 28 aprile, e fino a mercoledì 3 maggio, evidenziando una fase di maltempo nel weekend del 1° maggio.

Le previsioni meteo per il 28 aprile

Al Nord, addensamenti compatti su Alpi e Prealpi, con deboli fenomeni sui rilievi confinali; estese velature sul resto del settentrione, con aumento della nuvolosità più bassa e compatta dal pomeriggio sulla Liguria.

Al Centro e Sardegna, ampie schiarite o estese velature su tutte le regioni; nel pomeriggio annuvolamenti più consistenti su Toscana ed Umbria.

Al Sud e Sicilia, cielo pressoché sereno o velato da nubi alte e sottili.

Temperature minime stazionarie sulla Pianura Padana centrorientale e sulla Puglia salentina, in aumento su tutto il Paese; massime in aumento sulle regioni adriatiche centromeridionali, Romagna, regioni ioniche, Sardegna e Sicilia tirrenica, stazionarie sul resto del Paese.

Venti prevalentemente deboli di direzione variabile.

Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi Adriatico meridionale e Ionio; poco mossi i restanti mari.

Il bollettino dal 29 aprile al 3 maggio

Sabato 29, al Nord, addensamenti compatti su Alpi, Prealpi e Liguria, con deboli piogge o rovesci sparsi, in estensione pomeridiana anche al resto del Nord-Ovest, in successiva attenuazione serale; estese e spesse velature sul resto del settentrione.

Al Centro e Sardegna, nuvolosità irregolare, a tratti anche intensa, con piogge o rovesci sparsi, sulle regioni tirreniche peninsulari, in spostamento dal pomeriggio alle aree appenniniche e regioni adriatiche.

Al Sud e Sicilia, estese velature su tutto il meridione, tendenti a divenire spesse dal pomeriggio, con deboli piogge su Campania, Molise, Basilicata e Puglia centrosettentrionale.

Temperature minime in aumento su tutto il Paese; massime in diminuzione su Alpi occidentali, appennino settentrionale, regioni tirreniche peninsulari e Marche, in aumento su isole maggiori, Alpi e Prealpi centrorientali e regioni ioniche, stazionarie sul resto del Paese.

Venti deboli di direzione variabile.

Per quanto riguarda i mari, saranno poco mossi Mar Adriatico e Mar Ligure; da poco mossi a mossi i restanti mari.

Domenica 30 cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge o rovesci sparsi sul settore peninsulare, tendenti a divenire diffusi dalla sera sulle regioni tirreniche e Nord-Ovest, intensi su quest’ultima area.

Lunedì 1° maggio ancora cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge o rovesci diffusi, localmente anche intensi sul settore peninsulare.

Martedì 2 maggio ancora molte nubi compatte sull’Emilia Romagna ed al Centro-Sud, con rovesci o temporali diffusi, in attenuazione dal pomeriggio su Emilia-Romagna, Toscana ed Umbria e dalla sera anche sulla Sardegna; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Paese.

Nella giornata di mercoledì 3 maggio ancora maltempo diffuso al Sud, regioni centrali adriatiche e Lazio meridionale, con rovesci o temporali diffusi, localmente intensi sulla Calabria, in attenuazione serale sulle regioni centrali; bel tempo sul resto del Paese.