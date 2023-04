Mobilità: Fraunhofer verso batterie basate su zolfo e silicio

MeteoWeb

L’istituto di ricerca Fraunhofer IWS, Germania, ha lanciato un nuovo progetto di ricerca chiamato “MaSSiF – Innovazioni materiali per batterie allo stato solido di zolfo e silicio” per sviluppare prototipi di celle a base di zolfo, che il team prevede diventeranno “molto leggere ed economiche” mentre un altro componente assicurera’ la longevita’ della batteria. Il team di Fraunhofer applichera’ il silicio come materiale anodico per “migliorare significativamente” il ciclo di vita delle nuove celle della batteria. Allo stesso tempo, la combinazione con lo zolfo come materiale attivo del catodo e’ “particolarmente promettente”, scrive il Fraunhofer.

Privo degli elementi critici come cobalto e nichel utilizzati nella tecnologia agli ioni di litio, lo zolfo raggiunge densita’ di energia molto elevate nelle batterie allo stato solido. Il progetto ‘MaSSiF’, quindi, fissa obiettivi chiari per quanto riguarda detto contenuto energetico e longevita’. Fraunhofer specifica 350 wattora per chilogrammo e una durata di oltre 300 cicli.