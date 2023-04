Mongolfiera precipita e prende fuoco: paura a Cassina Rizzardi | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi a Cassina Rizzardi (Como), dove una mongolfiera in giro turistico con quattro persone a bordo, ha perso improvvisamente quota. Nella discesa repentina, il pallone aerostatico ha toccato i fili dell’alta tensione, cadendo infine sulla cancellata di un’abitazione. Inoltre, la bombola al butano che consente di dare gas alla mongolfiera ha finito per incendiare anche il cestello.

Inizialmente si temevano gravi conseguenze per gli occupanti ma fortunatamente, alla fine, il bilancio dell’incidente è meno grave del previsto: un ferito in codice giallo e tre persone soccorse in codice verde dal personale del 118 intervenuto con quattro mezzi. I Vigili del fuoco hanno spento l’incendio che si è sviluppato. L’incidente ha anche provocato un corto circuito e l’interruzione in zona dell’erogazione di corrente elettrica.

Le immagini della mongolfiera a fuoco a Cassina Rizzardi

Foto







