Montagna: morto giovane operaio addetto ai sentieri in Alto Adige

La montagna per lui era davvero tutto e per questo aveva deciso di lavorare sui sentieri di montagna. Daniel Fischer, 20 anni, era un operaio forestale che lavorava per creare nuovi sentieri oppure sistemare quelli gia’ esistenti. Venerdi’ scorso il giovane non era rientrato nella sua casa di Tabla’ all’inizio della Val Venosta in Alto Adige. Oggi, dopo due giorni di ricerche, i soccorritori hanno trovato il corpo senza vita di Daniel in un canalone nei boschi in localita’ Toellgraben a circa 1.100 metri di quota sopra l’abitato di Parcines.

Per cercare Fischer sono stati impiegati circa settanta uomini tra soccorso alpino con unita’ cinofili e vigili del fuoco volontari, oltre a droni e l’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto – sono intervenuti i militari di Guardia di Finanza e Carabinieri – il giovane sarebbe scivolato precipitando nel canalone.