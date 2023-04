Montagna: riprese le ricerche del parapendista disperso in Valle d’Aosta

MeteoWeb

Riprese questa mattina le ricerche del parapendista ungherese disperso da sabato nella zona di Gressoney Saint Jean, in Valle d’Aosta. Il soccorso alpino piemontese ha fatto una verifica alla Capanna Margherita, dove pare l’uomo non sia mai arrivato. L’ultima traccia Gps rilevata è nella zona della capanna Gnifetti. Una squadra via terra composta da tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e personale del Soccorso alpino della Guardia di Finanza sta perlustrando un’ampia zona.