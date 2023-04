Sulle montagne dell’Alto Adige è tornata la neve | FOTO

MeteoWeb

La neve è tornata sulle montagne dell’Alto Adige. I fiocchi stanno cadendo a circa 1.500 metri, senza causa disagi alla viabilità. A Bolzano al momento si registrano +10°C, con una minima nella notte di +9°C, mentre nelle località di montagna i valori sono attorno allo zero. Temperature tra i -7°C e -8°C oltre i 3.000 metri. Il passo Pennes è chiuso per motivi di sicurezza e permane la chiusura invernale per i passi Stelvio Rombo e Stalle.

