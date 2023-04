Monumenti imbrattati, Meloni: “chi danneggia i beni culturali non la farà franca”

MeteoWeb

“Approvato in Consiglio dei Ministri un disegno di legge per contrastare i sempre più frequenti fenomeni di vandalismo che colpiscono i nostri beni culturali e paesaggistici, aggiungendo sanzioni amministrative a quelle penali“: è quanto ha scritto sui social il premier Giorgia Meloni, dopo il ddl approvato ieri dal Consiglio dei Ministri. “Chi danneggia il nostro patrimonio artistico non può e non deve farla franca“.

Il CdM ha dato il via libera al disegno di legge sulle nuove sanzioni “in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici“.