“Morti improvvise” post vaccino Covid-19: il mistero sotto indagine della Procura

La questione delle morti dopo i vaccini Covid-19 ha aperto un caso che sta facendo discutere. Il Segretario Generale Provinciale di Caserta Antonio Porto che è anche Segretario Generale Regionale per la Campania dell’organizzazione sindacale Libertà e Sicurezza Polizia di Stato, ha presentato un esposto alla Procura di Santa Maria Capua Vetere, coadiuvandosi con l’avvocato Antonietta Veneziano del Foro di Lamezia Terme, per denunciare l’aumento improvviso di mortalità per malori improvvisi sia nelle forze dell’ordine sia tra i cittadini, soprattutto con un’età giovane, in concomitanza dell’avvio della campagna vaccinale Covid-19.

“In via cautelare – è espresso nella denuncia – se ritenuto sussistente il pericolo attuale e concreto di una ragionevole e possibile connessione tra i gravi eventi avversi, anche esiziali, subiti dalla popolazione vaccinata con l’assunzione dei vaccini anti Covid-19 si è chiesto disporsi il sequestro probatorio e preventivo delle fiale del Vaccino Cominarty di Pfizer Biontech, versione originaria, contraddistinte dal tappo viola, nonché comunque di tutti i vaccini ad mRna ancora in distribuzione“.