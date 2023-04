Salgono a 11 i morti per il virus Marburg in Guinea Equatoriale

MeteoWeb

Il nuovo bilancio provvisorio dell’epidemia della malattia da virus Marburg, che infuria da quasi tre mesi nella Guinea Equatoriale, è di 11 morti confermati. Lo rende noto il ministero della Salute del Paese in un nuovo rapporto. L’ultimo decesso registrato dalle autorità a causa dell’epidemia di questo virus risale al 3 aprile scorso. Il ministero menziona anche 15 casi positivi, nessuno dei quali ricoverato in ospedale, e 385 casi di contatto, contro i 604 della scorsa settimana. Due settimane fa, l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha invitato la Guinea equatoriale a segnalare i casi del virus Marburg, temendo una potenziale “epidemia su larga scala” che potrebbe colpire in particolare il vicino Gabon e il Camerun.