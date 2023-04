Morto l’urologo Marco Iannucci: stroncato da un malore a 48 anni

MeteoWeb

Un malore improvviso ha spezzato la vita di Marco Iannucci, stimato urologo dell’ospedale Sant’Andrea di Vercelli. La morte di Iannucci, 48 anni, è stata confermata dall’Asl. Iannucci, che lascia la moglie e tre figli, era arrivato a Vercelli nel 2008 dopo la laurea in Medicina e Chirurgia in Abruzzo. Prima in servizio presso l’Asl di Pescara poi in quella di Civitanova Marche, Iannucci ora faceva parte dell’équipe medica della struttura complessa di Urologia, diretta da Giovanni Cipollone, a Vercelli. Tutti, colleghi e pazienti, lo ricordano come un medico molto bravo, attento e in grado di mettere a proprio agio il paziente.