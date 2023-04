Napoli, voragine a Secondigliano: gli evacuati sono rientrati nelle loro case

MeteoWeb

Ieri sera gli abitanti degli edifici evacuati domenica scorsa in via del Cassano a Secondigliano, quartiere dell’area nord di Napoli, sono rientrati nelle proprie case. Sei giorni fa si è verificato il cedimento di un collettore fognario in profondità che aveva provocato una voragine di oltre 10 metri, con il conseguente allontanamento in via precauzionale dei residenti.

“Un forte ringraziamento” è stato espresso dall’assessore alle Infrastrutture del Comune di Napoli Edoardo Cosenza “per il grande lavoro di squadra di Abc e dei servizi comunali Sicurezza abitativa, Ciclo integrato delle acque e Protezione civile che hanno lavorato sempre in sinergia con la VII Municipalità. Adesso proseguono i lavori per il completo ripristino da parte di Abc del collettore profondo, con tecniche avanzate di ingegneria, molto probabilmente senza lavorazioni in superficie. Un ringraziamento anche a tutte le forze dell’ordine impegnate in questi giorni“.