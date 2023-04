Naufragio all’Asinara: riprese le ricerche del sub disperso

MeteoWeb

E’ notizia di queste ore: sono riprese le ricerche del sub disperso nel Golfo dell’Asinara. Intanto, Giovannino Pinna, uno dei due sub naufragati con la loro barca mercoledì sera nel Golfo dell’Asinara e ritrovato ieri notte a Marritza, sul litorale della Marina di Sorso, è tuttora ricoverato all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Le sue condizioni sono discrete, ma è il suo corpo è provato dopo oltre 24 ore trascorse in mare. Resta comunque sotto osservazione dei medici. L’altro sub, Davide Calvia, cugino di Pinna, non è stato trovato. Ieri pomeriggio le ricerche dei due sub erano state sospese a causa delle cattive in condizione del tempo, ma durante la notte, dopo il ritrovamento di Pinna, sono riprese con un grande dispiegamento di soccorritori, coordinati dalla Capitaneria di porto di Porto Torres.

L’intervento odierno delle squadre dei Vigili del fuoco

Stamattina l’elicottero dei Vigili del fuoco ha ripreso a sorvolare la zona, le motovedette della Guardia costiera perlustrano il tratto di mare compreso fra Stintino e Castelsardo, mentre le squadre a terra hanno lavorato nella zona di Marritza, dove ieri è stato soccorso e portato in salvo l’altro sub.

La segnalazione di un uomo che abita a poca distanza dalla spiaggia ha permesso di salvare Giovannino Pinna. L’uomo ha avvistato un corpo e ha dato l’allarme. Sul posto sono accorsi i carabinieri della stazione di Sorso, il 118, i vigili del fuoco, la Guardia costiera e i Barracelli di Sorso.