Più neve che in inverno, in Alto Adige oltre un metro di manto bianco

Ieri è stata una giornata più invernale che primaverile in Alto Adige. La neve è caduta abbondante in molte zone: secondo i dati riportati dal meteorologo provinciale Dieter Peterlin, tra i 20 e i 50 cm sono caduti sulle montagne a 2000 metri di quota dall’Alta Val Venosta alle Dolomiti. Nella zona di Braies, sul comprensorio delle Tre Cime, è caduto oltre un metro di neve: più di quanta ne sia stata registrata in inverno.

L’esperto ha riferito che oggi nevica ancora in Valle Aurina. A Casere ora ci sono 30 cm di neve, con tendenza all’aumento. Domani si verificheranno altre deboli nevicate.

