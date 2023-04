Tanta neve sull’Appennino abruzzese: Campo Imperatore sempre più sepolto | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

L’inverno non molla la presa al Centro-Sud, alle prese da giorni con un maltempo che ha portato piogge ma anche tanta neve in montagna. L’esempio più lampante della situazione in atto arriva da Campo Imperatore, vasto altopiano situato tra i 1.500 e i 2.100 metri di quota, nel cuore del Gran Sasso, in Abruzzo. Le nevicate, intense e continue, degli ultimi giorni hanno provocato ormai accumuli di un metro, anche di più nel caso di accumuli eolici.

Le foto della webcam dalla stazione di base della seggiovia della Scindarella, a Campo Imperatore, mostrano la differenza tra il 5 e il 18 aprile: nella foto odierna è possibile vedere come il pilone della seggiovia stia scomparendo nella neve.

Stesse immagini dal Rifugio Duca degli Abruzzi, situato a 2388 metri s.l.m., con le foto che mostrano la differenza tra 16 e 18 aprile.

Dai 1.800-1.900 metri di quota, la neve è veramente abbondante sull’Appennino abruzzese e anche nei prossimi giorni sono previste nevicate, specie nelle ore pomeridiane. Mentre in questo periodo dovrebbe iniziare la fusione del manto nevoso al suolo, sull’Appennino abruzzese la neve continua a cadere. Notizie molto positive in vista dei mesi estivi, perché la neve permette di mantenere in ottima salute tante falde del Centro Italia.

