Bianco risveglio sull’Appennino abruzzese, oggi -13,3°C sul Gran Sasso | FOTO

Anche oggi temperature minime sotto zero in Abruzzo, sull’Appennino, dalle stazioni della rete di monitoraggio dell’associazione meteorologica “Caput frigoris”, le cui webcam hanno mostrato panorami spettacolari dopo la nevicata notturna (immagini nella gallery). Ecco alcune rilevazioni:

Rifugio Franchetti -13,3°C

Rifugio Capanna Di Sevice -11,1°C

Campo Imperatore -9,7°C

Monte Genzana -8,4°C

Rifugio Fioretti -6,3°C

Monte Piselli -6,1°C

Prati di Tivo -5,6°C

Lago di Campotosto -5,4°C

Rifugio Montecristo -5,4°C

Passo Godi -5,3°C

Pescasseroli -5,1°C

Campo Felice -4,9°C

Rocca Calascio -4,6°C

