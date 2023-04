La primavera riporta la neve sull’Appennino modenese, 20 cm al Passo delle Radici

MeteoWeb

Fino a questa mattina sono caduti oltre 20 cm di neve nella zona dell’alto Appennino sopra Piandelagotti, in Comune di Frassinoro (Modena) e fino al Passo delle Radici. I tecnici della Provincia di Modena sono impegnati per assicurare la piena percorribilità delle strade interessate dalle nevicate, che risultano tutte aperte e percorribili. Per tenere pulita la rete di oltre 900 chilometri di strade provinciali, la Provincia dispone di 165 mezzi di cui 115 spartineve, tutti di ditte private convenzionate; di questi 62 sono in montagna e 53 in pianura. I mezzi spargisale sono 27 (13 in montagna e 14 in pianura), più nove di proprietà della Provincia, oltre a 14 mezzi “combinati” cioè sia spartineve che spargisale; a questi si aggiungono due turbine di proprietà della Provincia utilizzate in genere per tenere aperte le strade provinciali sul crinale nella zona di Frassinoro in particolare al passo delle Radici.

