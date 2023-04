Torna l’inverno in Valtellina e Valchiavenna: temperature a picco e fitte nevicate | FOTO

MeteoWeb

Il colpo di coda dell’inverno non ha risparmiato Valtellina e Valchiavenna, con pioggia abbondante sul fondovalle e fitte nevicate sopra i 1000 metri di quota. Registrato anche un brusco abbassamento delle temperature. Diversi i passi alpini transitabili solo con catene montate. Nevica con intensità nelle località sciistiche di Livigno (foto nella gallery), Bormio, Madesimo, Aprica e Valfurva dove le piste da sci sono ancora aperte per l’ultima parte di stagione.

