La Cina chiude lo spazio aereo a Nord di Taiwan, svelato il “mistero” della no-fly zone e confermati i timori

Una no-fly zone nel Mar Cinese Orientale a Nord di Taiwan, annunciata di recente dalle autorità della Cina (senza fornire ulteriori dettagli) sarebbe collegata al previsto lancio di un satellite meteorologico il 16 aprile, con conseguente rischio di caduta di detriti: lo hanno riferito funzionari della sicurezza nazionale taiwanese.

La no-fly zone, 85 miglia nautiche a Nord di Taiwan, non è correlata alle esercitazioni militari cinesi che si sono concluse lunedì, ma ha piuttosto lo scopo di protezione da eventuali detriti che potrebbero cadere dal razzo che trasporterà il satellite meteo quando sarà lanciato alle 09:40 ora locale del 16 aprile, secondo i funzionari taiwanesi, che hanno fornito tali informazioni a condizione di anonimato.

In una dichiarazione rilasciata giovedì, l’amministrazione cinese per la sicurezza marittima del Fujian ha avvertito che detriti del razzo potrebbero cadere tra le 9 e le 15 del 16 aprile e nessuna nave o aereo dovrebbe entrare nell’area a 85 miglia nautiche a Nord di Taiwan.

Sempre giovedì, un account di social media sulla piattaforma cinese Weixin, incentrato sui lanci di razzi, ha pubblicato un conto alla rovescia per il lancio pianificato da China Aerospace Science and Technology Corp. di un razzo Long March 4B che trasporterà un satellite meteorologico Fengyun-3G.

Alla fine di febbraio, la China Meteorological Administration aveva annunciato che un satellite Fengyun-3G sarebbe stato lanciato a metà aprile, e un Fengyun-3F ad agosto.

Fengyun-3G sarà il primo satellite cinese a bassa inclinazione orbitale per la misurazione delle precipitazioni, ha dichiarato l’Amministrazione meteorologica cinese nella dichiarazione di febbraio.

Nel frattempo, mercoledì il giornalista freelance vietnamita Duan Dang ha pubblicato una mappa che mostra i possibili percorsi del satellite, che include altre 2 no-fly zone sulla terraferma cinese, se il razzo verrà lanciato dal Jiuquan Satellite Launch Center nella provincia di Gansu.

Although I haven't seen the potential NOTAM from Taipei ACC, my conjecture is that the impending no-fly zone north of Taiwan could be linked to a launch from the Jiuquan Space Launch Center on April 16. pic.twitter.com/eCRPnBz4iG

— Duan Dang (@duandang) April 12, 2023