Niente piercing o ricrescita: il codice di condotta di Ita Airways per l’equipaggio

I piloti, sia uomini che donne, devono sempre tenere “un aspetto impeccabile, elegante, in linea con i valori di Ita Airways”. Così la compagnia aerea di Stato (Ita) detta un Codice piuttosto severo – su come indossare la divisa, ma non solo: dà indicazioni anche su come portare barba, capelli, piercing e tatuaggi.

Barba e capelli

Negli uomini la barba – stabilisce Ita – “va tenuta rasata o va curata quotidianamente”. Deve essere “ben pettinata, sagomata, non più lunga di 5 millimetri. Il pizzetto deve essere corto e ben curato. I baffi devono essere corti e di foggia classica”. Invece è divieto per “il pizzetto senza baffi, la barba senza baffi, la mosca sotto il labbro”. I capelli, fa sapere la compagnia, “vanno tenuti sempre puliti, ben pettinati e non devono coprire il viso e gli occhi. La ricrescita dei capelli tinti non deve essere visibile. Il taglio degli uomini dovrà essere corto e ordinato”.

Giacca e camicia

Fondamentale è anche l’attenzione per l’abbigliamento: il personale in uniforme “rappresenta l’immagine dell’azienda: per questo la divisa va indossata in modo ineccepibile in ogni circostanza e luogo”, sottolinea Ita Airways. I piloti devono portare la giacca “sempre abbottonata” perché componente “imprescindibile” della divisa. E andrebbe portata anche durante le fasi di imbarco, di sbarco e in qualsiasi momento “di relazione con i clienti viaggiatori”. Nella camicia il “colletto deve sempre essere abbottonato”. Se il pilota non indossa la giacca, deve corredare la camicia di “guaina e spalline”. I pantaloni vanno invece indossati “sempre con la cintura”.

Piercing e tatuaggi

Passando agli accessori, la compagnia ha optato per il divieto assoluto di orecchino per gli uomini, mentre per le donne sono ammesse le “perle bianche classiche o i punto luce dorati o argentati a bottone“, ma non più grandi di un centimetro. “E’ consentito indossare un singolo orecchino a lobo. Non è permesso invece indossare orecchini a cerchio o pendenti. Possono essere indossati al massimo due anelli sia per la donna che per l’uomo: in oro o argento, di stile tradizionale e dimensioni moderate. Non è consentito portare gli anelli al pollice; e neanche anelli con pendenti”. Inoltre non sono consentiti “piercing visibili sulla lingua, alle sopracciglia, al naso e alle orecchie (eccetto il classico foro ai lobi). E neppure “tatuaggi visibili e o gioielli dentali”.