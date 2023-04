La Terra ha una nuova “quasi-luna”: un altro “compagno cosmico” per il nostro pianeta

Gli astronomi hanno scoperto un altro antico compagno cosmico della Terra. L’asteroide appena scoperto 2023 FW13 orbita attorno al Sole in sincronia con la Terra, e ciò lo rende una “quasi–luna” del nostro pianeta. La roccia spaziale si trova in un’orbita così complessa che arriva “a metà strada verso Marte e a metà strada verso Venere“, ha spiegato David Chandler di Sky & Telescope.

L’asteroide è stato individuato per la prima volta il 28 marzo utilizzando il telescopio Pan-STARRS, che scatta immagini del cielo notturno dalla cima di Haleakala, un vulcano dormiente sull’isola hawaiana di Maui.

La presenza della roccia spaziale è stata presto confermata utilizzando il Canada-France-Hawaii Telescope alle Hawaii e il Kitt Peak National Observatory e il Mt. Lemmon SkyCenter in Arizona. Dopo aver superato tutti i controlli, la sua scoperta è stata annunciata ufficialmente il 1° aprile.

La notizia ha attirato l’attenzione di Adrien Coffinet, giornalista di Futura – Inspirons l’avenir. Tracciando il percorso dell’asteroide utilizzando un simulatore di orbita sviluppato da Tony Dunn, Coffinet è stato il primo a scoprire che 2023 FW13 viaggia intorno al Sole nello stesso periodo di tempo impiegato dalla Terra, girando anche intorno al nostro pianeta. Questi dettagli lo hanno portato a concludere che la roccia spaziale è probabilmente una quasi–luna o quasi–satellite della Terra.

Meet newly-discovered asteroid 2023 FW13. @AdrienCoffinet noticed it is a quasi-satellite of Earth.

Astronomer, Sam Deen, located precovery images which help confirm the 1:1 resonance with Earth. This is the same type of orbit as Kamoʻoalewa (2016 HO3). https://t.co/c9EnXVooXY pic.twitter.com/BY2GEOPGzL

— Tony Dunn (@tony873004) April 4, 2023