Nuova Zelanda: fa lo shampoo con i rinoceronti, arrestato

Un uomo è stato messo in arresto per un comportamento bizzarro allo zoo di Auckland, in Nuova Zelanda, per essersi introdotto nel recinto della fauna africana e aver fatto il bagno nel fossato attirando l’attenzione dei rinoceronti e delle antilopi. Il video dello strano accaduto è stato pubblicato sui social media e mostra l’uomo, vestito con un semplice giubbotto, che sguazza nell’acqua prima di lavarsi il viso e i capelli.

Lo strano accaduto allo zoo

Il recinto ospita rinoceronti e nyalas, un’antilope con corna ricurve. “I rinoceronti e i nyala sono stati comprensibilmente sorpresi dall’intruso“, ha dichiarato un portavoce dello zoo di Auckland.

L’uomo è rimasto in acqua per diversi minuti prima di rispondere agli ordini dei guardiani dello zoo e tornare nell’area visitatori. È stato poi consegnato alla polizia. Il direttore dello zoo Kevin Buley si è detto “molto sollevato” per il fatto che nessuno sia rimasto ferito. “Speriamo che l’uomo coinvolto riceva l’aiuto e il sostegno di cui ha chiaramente bisogno“, ha aggiunto.