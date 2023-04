Nuove celle solari smart: si adatteranno in modo intelligente al clima

MeteoWeb

Presto entreranno in commercio le nuove celle solari smart, ecosostenibili e più efficienti che saranno in grado di autogestirsi grazie all’Intelligenza Artificiale (AI). Essere funzioneranno grazie alla luce ambientale e si adatteranno in maniera dinamica alle condizioni esterne, variando il loro consumo di energia. Realizzate da ricercatori dell’Università britannica di Newcastle, che hanno pubblicato il risultato ottenuto sulla rivista Chemical Science, queste celle solari aprono la porta alla nuova generazione di dispositivi dell’Internet delle

Cose, la cosiddetta Internet of Things (IoT), con applicazioni che vanno dai sensori per monitorare le condizioni di salute a quelli per case e città più ‘intelligenti‘. “La nostra ricerca segna un passo importante verso la realizzazione di dispositivi IoT più sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico“, afferma Marina Freitag, coordinatrice dello studio. “Combinando celle fotovoltaiche innovative con tecniche di gestione intelligente dell’energia, stiamo aprendo la strada ad una moltitudine di nuove implementazioni di dispositivi – aggiunge – che avranno applicazioni di vasta portata in molti settori“.

L’intelligenza artificiale e le nuove celle fotovoltaiche

Gli esperti, oltre a realizzare delle celle fotovoltaiche non tossiche a livello ambientale ambientale e più efficienti dal punto di vista energetico, hanno introdotto anche una nuova tecnica di gestione energetica, impiegando reti neurali artificiali che possono prevedere i cambiamenti che avvengono nell’ambiente e che sono in grado di adattarsi di conseguenza al lavoro dei sensori collegati. Questo sistema di gestione dinamica consente ai circuiti di raccolta dell’energia di funzionare con un’efficienza ottimale, riducendo al minimo le perdite di potenza ed i blackout.