Runner ucciso: nuovo ricorso contro l’abbattimento dell’orsa JJ4

MeteoWeb

Dopo il primo, è arrivato un ulteriore ricorso amministrativo contro le ordinanze del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, emanate l’8 e il 13 aprile per l’uccisione dell’orsa JJ4. Le associazioni Enpa, Leidaa e Oipa lo depositeranno in queste ore al Tar di Trento. Questo ricorso sarà fondato su nuovi presupposti e argomentazioni aggiuntive rispetto al procedimento già in corso.

“Eventuali situazioni conflittuali con gli orsi, così come con ogni altro animale selvatico, dovrebbero essere affrontate con gli strumenti di prevenzione prescritti dalle normative“, affermano le associazioni. “Dinanzi all’eventualità che si potessero verificare naturali comportamenti difensivi da parte di un’orsa con i suoi piccoli, i rappresentanti istituzionali della Pat hanno fatto poco o nulla per evitare possibili incontri fortuiti con l’animale e per informare i residenti sulla reale situazione dei luoghi“.

Come rendere sicura la convivenza con gli orsi

I modi per rendere sicura la convivenza con gli orsi e per evitare epiloghi tragici esistono ma, come dimostra la tragedia di Caldes, qualcosa deve essere stato tralasciato. Tra questi, il monitoraggio in tempo reale degli orsi; la chiusura agli escursionisti di alcune aree; la distribuzione capillare di cassonetti anti-orso; l’installazione di recinzioni elettrificate; efficaci azioni di sensibilizzazione e d’informazione rivolte a turisti e residenti.

“Auspichiamo che la Provincia autonoma di Trento cambi marcia rispetto alla fallimentare esperienza del passato, che ha contribuito al verificarsi della tragedia, e che decida finalmente di applicare le misure preventive obbligatorie per legge, le uniche in grado di garantire il rispetto e la difesa della biodiversità e della vita degli animali oggi sotto la tutela dell’articolo 9 della Costituzione“, concludono le associazioni.