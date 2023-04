Nuvole pittoresche, Reggio Calabria si sveglia così | FOTO

MeteoWeb

Nuvole pittoresche hanno velato il cielo di Reggio Calabria questa mattina, all’alba. A causa dell’umidità portata dal Mar Tirreno, bellissime nubi, tanto spettacolari quanto innocue, hanno fatto la loro comparsa per breve tempo sulla città dello Stretto, lasciando poi gradualmente spazio al cielo terso.

Nella foto scattata da Stefania Cosentino sono ritratti altocumuli, un tipo di nube media che si presenta sotto forma di fiocchi globulari compatti: si forma tra 3000 e 4000 metri d’altezza, ed è composta da piccole gocce d’acqua o da cristalli di ghiaccio.

