Oggi, 6 aprile: a ricordo di Ilaria, di Paolo e delle tante altre vittime del terremoto dell’Abruzzo del 2009

di Alessandro Martelli (esperto di sistemi antisismici, già direttore ENEA) – Anche stamattina non posso dimenticare che, quattordici anni fa, alle 3:32 della notte appena passata, il 6 aprile 2009 si verificò la disastrosa scossa principale del terremoto dell’Abruzzo, di magnitudo momento stimata M w = 6,3, che, a L’Aquila e nell’Aquilano, oltre a causare 10 miliardi di euro di danni, provocò 309 vittime (Figg. 1÷3) [1÷7]. Così come non posso dimenticare che, tra tali numerose vittime, ci furono tanti giovani, e, fra questi, la laureanda Ilaria Rambaldi, figlia della mia cara amica Avv. Maria Grazia Piccinini di Lanciano (Chieti), ed il suo fidanzato Paolo Verzilli (Figg. 4 e 5), uccisi dal causa del crollo del palazzo di Via Campo di Fossa, a L’Aquila, ove stavano dormendo (Fig. 2).

Come già scrissi su MeteoWeb l’anno scorso [2], sugli avvenimenti che precedettero la scossa principale del 6 aprile 2009, che portò alla morte di Ilaria e di Paolo, nel 2018 scrissi alcuni amari versi, pubblicati sia immediatamente che nel 2021 [8,9], che riporto nuovamente sotto.

A Ilaria

Era il duemilanove

e uno sciame già ci stava

che in Abruzzo imperversava

impaurendo in ogni dove.

Pria del sisma qualche giorno

che d’aprile il sei colpì,

un gruppetto si riunì

ad un tavol tutto attorno.

Che da “esperti” era formato

della nota commissione

che l’esame ha per missione

d’ogni rischio rilevato.

Alla fin della riunione

il gran capo dichiarò

che tranquilli star si può

e ciò fe’ in televisione.

Disse poi che una bottiglia

di buon vino er’ consigliata

(forse assieme a una mangiata)

da scolarsi lì in famiglia.

Niun degli altri dichiarò

che quel dire er’ scriteriato,

che altrimenti era stimato,

che predire non si può.

Ma che esperti sono quelli,

se poi zitti se ne stanno

e null’altra cosa fanno

che incassare i lor balzelli!

Ieri, l’amica Maria Grazia, la mamma di Ilaria, scrisse nel sito dell’Associazione da lei fondata, in memoria della figlia (“Ilaria Rambaldi Onlus”) le seguenti amare parole (che riportai nei miei profili Facebook e Linkedin, oltre che in altri siti Facebook):

«L’ultima nostra telefonata… Oggi alle 9,30/10 di quel 5 aprile che era una Domenica delle Palme. Io avevo paura, tu mi rassicuravi. Tu eri tranquilla.. Purtroppo…».

