Ok dell’UE al Ponte sullo Stretto: “vittoria dell’Italia”

Primo via libera del Parlamento europeo alle nuove regole per le reti trans-europee. Tra le novità più importanti per l’Italia l’ok al Ponte sullo Stretto di Messina, raggiunto grazie a un emendamento della Lega al Corridoio Scandinavo-Mediterraneo che contempla ora il collegamento fisso tramite Ponte. “Ottime notizie dall’Europa, dove la Commissione Trasporti sul regolamento Ten-T ha premiato l’impegno e la serietà dell’Italia. Via libera anche all’emendamento per includere il Ponte sullo Stretto: un segnale importante, una vittoria del nostro Paese che conferma la serietà della proposta del Vicepremier e Ministro Matteo Salvini”, riporta una nota del Mit.

Il collegamento mancante del Ponte sullo Stretto di Messina è entrato nell’elenco dei corridoi della rete centrale Ten-T grazie ad un emendamento presentato dall’europarlamentare della Lega Marco Campomenosi. L’emendamento modifica l’allegato del regolamento riguardante i corridoi della rete centrale Ten-T, intervenendo sul corridoio Scandinavo-Mediterraneo per inserire il collegamento mancante Villa San Giovanni-Messina (collegamento fisso), Strade/Ferrovia. “Il collegamento tra Villa San Giovanni e Messina è un collegamento mancante lungo il corridoio Scandinavo-Mediterraneo – si legge nella relazione illustrativa -. Il Ponte sullo Stretto di Messina ha diverse ragioni per essere costruito, prima fra tutte garantire un collegamento tra la Sicilia e la terraferma. Per tale ragione, dovrebbe essere incluso anche nel regolamento Ue 2021/1153, al fine di accelerare il processo di valutazione e realizzazione e garantire un adeguato finanziamento”.

Insieme a questo emendamento è stato approvato un emendamento di compromesso che modifica la mappa grafica del corridoio. Adesso il mandato negoziale dovrà essere confermato dalla plenaria del Parlamento Ue, poi potranno iniziare i negoziati (triloghi) con il Consiglio Ue.