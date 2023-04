Mostruosa ondata di caldo in Marocco e Penisola Iberica: +38,8°C in Spagna, nuovo record di aprile per l’Europa | DATI

MeteoWeb

L’ondata di caldo estrema per questo periodo dell’anno che dall’Africa sta interessando la Penisola Iberica sta frantumando decine di record in Spagna, Portogallo e Marocco, stabilendo anche record a livello europeo. Sono valori eccezionali quelli registrati oggi in Spagna, sulla soglia dei +39°C, mentre il Marocco ha sfondato la soglia dei +41°C. È una giornata storica dal punto di vista meteorologico in Spagna, con decine – se non centinaia – di record battuti con un margine fino a 5°C: 11 stazioni meteorologiche hanno superato i +37°C. I record più incredibili sono i +38,8°C registrati a Cordoba, +38,5°C a Fuente Palmera, +37,8°C a Ecija, +37,7°C ad Andujar, +37,4°C a Moron de la Frontera, +37,3°C a Don Benito, Montoro, +37,2°C a Carrion de los Cespedes, +37,1°C a Siviglia, +36,8°C a Merida, +36,6°C a Granada, +36,2°C ad Almaden, +36,1°C a Badajoz, +35,1°C a Ciudad Real, +32,8°C ad Albacete, +34,4°C a Toledo e Candeleda, +32,2°C all’Aeroporto di Barajas. Spiccano anche i +30,5°C registrati a Madrid, che batte il record stabilito nel 1945.

Si tratta di valori eccezionali per aprile, tipici dei mesi estivi. Al punto da rappresentare un record anche per l’intera Europa: per il Vecchio Continente, infatti, è stata la giornata di aprile più calda mai registrata. Con i +38,8°C registrati all’aeroporto di Cordoba è stata battuta la temperatura di +38,6°C registrata ad Elche, sempre in Spagna, nell’aprile 2011.

Super caldo anche in Portogallo, con 3 stazioni meteorologiche sopra i +36°C, ossia Castro Verde, Alcacer do Sal, Alvalade. Quella di oggi per il Portogallo è stata la giornata di aprile più calda mai registrata.

Super caldo anche in Marocco

Anche in Marocco è stata una giornata rovente a causa di questa super ondata di caldo. Il Paese nordafricano ha avuto oggi il proprio giorno di aprile più caldo mai registrato: raggiunti +41,3°C sia a Ben Guerir che a Marrakech. Tutti i record del settore centro-settentrionale del Paese sono stati polverizzati, con un margine fino a 5°C. 5 stazioni hanno superato la soglia dei +40°C, anche sopra i 500 metri s.l.m.. Tra le temperature più rilevanti, segnaliamo +39,4°C a Meknes, +39°C a Fez e +38,5°C a Oujda.