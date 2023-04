Meteo, al via una feroce ondata di caldo in Spagna: già +36°C e molti record battuti ma è solo l’inizio | DATI

MeteoWeb

Ha avuto inizio ieri, martedì 25 aprile, in Spagna un’ondata di caldo destinata ad entrare nella storia. Già ieri sono stati registrati picchi di +36°C ma nei prossimi giorni, le temperature saliranno ulteriormente, con il rischio di raggiungere la soglia dei +40°C, valori eccezionali per il mese di aprile. Nonostante ieri sia stato il primo giorno di questa feroce ondata di caldo, sono già stati battuti molti record di temperatura in Spagna. Il valore più alto registrato nella giornata di ieri è stato di +36,2°C a Xativa, nella comunità autonoma Valenciana, sulla costa orientale del Paese. Spiccano anche i +35,9°C di Cieza, nella comunità di Murcia, +35,4°C a Carrion de los Céspedes, +35,2°C a Molina de Segura, +35,1°C a Cordoba, Abanilla, +35°C a Murcia, Jerez de la Frontera, Tomares, +34°C a Siviglia, +33,6°C raggiunti anche a Tortosa, in Catalogna.

I principali record battuti sono quelli di Cordoba (record precedente di +34°C), Jerez de la Frontera (precedente di +33,6°C) e Tariffa con una temperatura di +29,2°C (record precedente di +26,4°C).

Caldo record anche in Marocco

Questa poderosa ondata di caldo ha origini africane e anche per il Marocco, quella di ieri è stata una giornata da record. Tra le temperature più alte registrate martedì 25 aprile, segnaliamo: +39,4°C Taroudant, +38,6°C a Marrakesh, +38,6°C a Kasba Tadla (record battuto per la seconda volta questo mese), +38,5°C a Ben Guerir, +38,1°C a Beni Mallal (record battuto per la seconda volta), +32,8°C nel porto di Tangeri, che distrugge anche il record di aprile, record anche a Chefchaouen con +33,8°C.

Anche in Marocco è solo l’inizio: farà molto più caldo nei prossimi giorni.

Ondata di caldo estrema in Spagna: rischio di +40°C

Questa feroce ondata di caldo, più tipica dell’inizio dell’estate che dell’ultimo tratto di aprile, porterà le prime allerte caldo dell’anno in alcune zone della Spagna domani, giovedì 27 aprile. La previsione dell’Agenzia Meteorologica di Stato (AEMET) indica che c’è un’allerta gialla – rischio per attività all’aperto – tra le 13:00 e le 21:00 di domani, perché i termometri potrebbero raggiungere almeno +38°C nella campagna cordovana e sivigliana.

Uno degli aspetti che certificano questa anomala ondata di caldo ad aprile è che il primo giorno di allerta per il caldo di solito non arriva così presto (1 giugno 2010, 12 maggio 2014, 8 giugno 2016, 25 maggio 2017, 17 giugno, 2018, 31 maggio 2019, 22 maggio 2020, 16 maggio 2021 e 17 maggio 2022, ad esempio). Questo episodio insolitamente caldo potrebbe tradursi nei giorni più caldi di aprile almeno dal 1950 e potrebbe spingere i termometri a +40°C per la prima volta quest’anno.

Questa situazione è dovuta “all’arrivo di una massa di aria molto calda da basse latitudini che attraverserà il Nord Africa” ​​prima di raggiungere la Spagna, secondo Rubén del Campo, portavoce di AEMET.

Il picco di caldo africano arriverà giovedì 27 e venerdì 28 aprile, con “temperature tipiche di fine giugno“, quando i valori potrebbero essere di 10-15°C superiori alla norma per questo periodo dell’anno, e anche di 15-20°C più alte rispetto al solito in punti all’interno di Andalusia, Murcia e Castilla-La Mancha orientale. “L’episodio sarà così intenso che, con le previsioni attualmente disponibili, è probabile che tutti i giorni tra il 25 e il 30 aprile (compresi) saranno giorni dal caldo record: potrebbero essere i giorni più caldi per quelle date almeno dal 1950”, sottolinea AEMET.

Oggi, potrebbero esserci +36°C a Cordoba e Siviglia; la massima storica ad aprile in queste città dagli anni ’50 è rispettivamente di +34°C e +35,4°C. “Questo dà l’idea della straordinarietà dell’episodio. Questi record possono essere ampiamente battuti”, afferma Del Campo.

Ancora peggio domani, quando sono previsti +39°C a Cordoba e Siviglia. “Nella valle del Guadalquivir, si potrebbero superare i +38°C e, anche se è improbabile che si raggiungano i +40°C, non è da escludere del tutto. Raggiungere i +40°C in Spagna ad aprile sarebbe qualcosa di assolutamente straordinario. In ogni caso, anche se ci concentriamo su quel valore per via del suo simbolismo, già superare i +38°C a metà aprile nella valle del Guadalquivir è qualcosa di insolito e di straordinario“, secondo Del Campo. Se questa previsione si avverasse, i primi quattro mesi del 2023 avrebbero raddoppiato il numero di giorni caldi record teoricamente previsti in un anno intero, ovvero cinque giorni.

Venerdì 28 aprile, Madrid dovrebbe raggiungere i +31°C (+30,1°C come record storico di caldo ad aprile dal 1920) e Saragozza i +33°C (+32,4°C come temperatura massima ad aprile dal 1941).

Inoltre, in questi giorni in Spagna farà caldo anche di notte. Sono previste notti tropicali, cioè quando il termometro non scende sotto i +20°C, a partire da oggi nelle zone dell’Andalusia e della costa delle Canarie, e soprattutto sabato 29, quando si aggiungeranno Castilla-La Mancha, Extremadura e la provincia di Alicante.

È possibile che nelle ore tarde di sabato e, soprattutto, nel corso di domenica 30 si verifichi finalmente un notevole calo termico dovuto all’ingresso di una massa d’aria più umida e fresca da ovest della penisola.