Feroce ondata di caldo in Spagna: temperature eccezionali per aprile, il governo lancia l’allerta

MeteoWeb

La Spagna è alle prese con una feroce ondata di caldo per questo periodo dell’anno, con molti record di temperatura per aprile battuti nelle ultime ore. L’Agenzia statale di meteorologia (AEMET) ha registrato in diverse province, come quelle di Cordoba, Siviglia, Huelva o Cadice, massime senza precedenti in almeno 40 anni, superiori a +35°C.

Nella giornata di ieri, mercoledì 26 aprile, molti record sono stati polverizzati con enorme margine. Ecco i più rilevanti: +37,3°C a El Granado, +37,1°C a Moron della Frontera, +37°C a Siviglia, +36,7°C a Ecija, +36,6°C a Córdoba, +35,8°C a Huelva, +34,4°C a Granada, +33,4°C a Badajoz. E per oggi erano previste temperature ancora più alte, quindi c’è da aspettarsi che molti altri record vengano battuti.

Questa situazione ha portato il governo a emettere una serie di raccomandazioni alla popolazione, attraverso il Ministero della Sanità. Si consigliano precauzioni come bere frequentemente, prestare particolare attenzione ad anziani e bambini, evitare attività sportive tra le ore 12 e le ore 17 o consumare pasti leggeri. Secondo l’AEMET, le temperature dovrebbero iniziare a scendere a partire da sabato.