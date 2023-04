Antico Egitto, scoperto lo Zodiaco nel tempio di Esna | FOTO

MeteoWeb

Gli archeologi dell‘Università di Tubinga, in collaborazione con il Ministero del Turismo e delle Antichità egiziano, hanno scoperto antiche pitture murali egiziane raffiguranti i segni zodiacali sotto 2.000 anni di sporcizia e fuliggine nel tempio di Esna. Gli archeologi tedeschi hanno lavorato al restauro del tempio, che si trova sulla riva occidentale del Nilo, vicino alla città di Luxor, un tempo conosciuta come Tebe. Il tempio di Esna ha una rappresentazione completa di tutti i dodici segni, anche se alcuni sono più riconoscibili di altri.

Il segno del Sagittario, ad esempio, è rappresentato come un centauro con arco e freccia, come viene raffigurato nella modernità. Nella versione egizia, invece, il Sagittario indossa una maschera da leone, ha la coda di uno scorpione e le ali. Altri rilievi scoperti nel tempio mostrano i pianeti Giove, Saturno e Marte, oltre a stelle e costellazioni. Vi sono anche raffigurazioni di bestie fantastiche, come un serpente con la testa di ariete, un uccello con la testa di coccodrillo e molti serpenti alati. Tutti i rilievi sono molto ben conservati. Gli archeologi hanno ripulito il tempio e i colori originali hanno cominciato a risplendere.

Lavori di restauro dello Zodiaco

I lavori di restauro sono andati avanti negli ultimi cinque anni. “Lo zodiaco era usato per decorare tombe private e sarcofagi e aveva una grande importanza nei testi astrologici, come gli oroscopi trovati iscritti su cocci di ceramica”, ha dichiarato in un comunicato stampa il dottor Daniel von Recklinghausen, ricercatore di Tubinga. “Tuttavia, è raro nella decorazione dei templi: a parte Esna, ne sono rimaste solo due versioni completamente conservate, entrambe provenienti da Dendera”.

Lo zodiaco è stato introdotto in Egitto tardivamente dai Greci, quando hanno stabilito il loro regno tolemaico nello Stato nordafricano. Lo zodiaco è di origine babilonese, anche se in tutto il mondo esiste una lunga e diversificata tradizione astrologica con i relativi simboli.