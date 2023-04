Orsi, Fugatti: “chiederemo la revoca del decreto del Tar, ci preoccupa la sicurezza dei cittadini”

MeteoWeb

“Il pronunciamento del Tar di questa mattina è a mio modo sorprendente“. Lo ha detto il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti nel corso di una conferenza stampa tenutasi in serata presso la ‘sala Belli’ della Provincia Autonoma a Trento in merito al decreto del Tar di sospendere in ‘via interinale’ l’ordinanza contingibile e urgente di abbattimento dell’orsa ‘JJ4’ che il giorno 5 aprile ha ferito mortalmente il runner Andrea Papi di 26 anni nei boschi di Caldes in Val di Sole.

“Il decreto del Tar è sorprendente di fronte al decesso di una persona. Da parte nostra ciò che ci preoccupa è sicurezza dei cittadini e le scelte fatte fino ad ora vanno in quella direzione. Ispra era presente al comitato provinciale di sicurezza pubblica e ha dato parere favorevole all’ordinanza. Noi possiamo chiedere la revoca del decreto, fornendo le documentazioni richieste (che riteniamo di poter depositare entro lunedì prossimo). Ci sono documenti a disposizione della magistratura inquirente, che noi non disponiamo“, ha detto Fugatti, precisando che si procederà con la ricerca e la cattura dell’orso. A quanto riferito da Fugatti, in caso di cattura, l’esemplare verrà trasferito al centro faunistico del Casteller. “Cambiamo però le modalità di cattura: si limitano le operazioni del corpo forestale, e questo aumenta il rischio di incolumità per le persone“, ha concluso Fugatti.

Fugatti: “tre orsi sono pericolosi e vanno abbattuti”

“JJ4 e gli altri due orsi pericolosi e vanno abbattuti“, ha ribadito Fugatti, rispondendo alla sua posizione circa l’abbattimento dei tre orsi ritenuti problematici che sono la femmina ‘JJ4’ e i maschi ‘MJ5’ e ‘M62’. “Chi è preoccupato dell’interesse degli animali, ci faccia una proposta e ci dica dove trasferire 73 orsi che abbiamo in eccesso. Perché JJ4 è pericolosa e va abbattuta cosi come gli altri due. Ma il problema restano i 73 esemplari in eccesso“, ha concluso il Presidente Fugatti che ha ribadito, “le operazioni di cattura non sono facili ma sono in corso”.