Orsi in Trentino: i due decreti per l’abbattimento firmati da Fugatti sospesi dal Tar

La Provincia Autonoma di Trento vive settimane calde per la questione degli orsi la settimana. Le due ordinanze che prevedono l’abbattimento di due orsi firmate dal governatore Maurizio Fugatti sono state entrambe sospese dalla sezione unica del Tribunale amministrativo di Trento. Per il momento è sospesa la decisione di abbattimento nei confronti dell’orsa ‘JJ4‘, l’esemplare che il 5 aprile scorso nei boschi di Caldes in Val di Sole aveva aggredito e ferito mortalmente il runner Andrea Papi di 26 anni.

Analogamente anche per l’orso ‘Mj5‘ non si provvederà all’abbattimento. L’animale che alle 8 del mattino del 5 marzo aveva attaccato e ferito a testa e braccio Alessandro Cicolini 39 anni (fratello del sindaco di Rabbi) durante un’escursione assieme al suo cane nella zona di malga Mandriole in Val di Rabbi.

Seppur l’abbattimento sia previsto dal piano Pacobace, il ‘Piano d’Azione interregionale per la conservazione dell’orso bruno delle Alpi Centro-orientale’, nelle ultime ore sia l’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) che il Ministero dell’Ambiente si sono espressi a favore di trasferire gli orsi considerati ‘problematici’ e non di ucciderli.