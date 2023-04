Orsi in Trentino: il coraggio esemplare di un bambino in un incontro ravvicinato | VIDEO

MeteoWeb

Dopo l’aggressione mortale del runner Papi, la pericolosità degli incontri ravvicinati con gli orsi in Trentino sono una tematica all’ordine dei giorni che sta aprendo un grande dibattito sui giornali e i media. Meteoweb aveva già parlano nel 2020 di come si può rimanere incolumi incontrando un orso, mantenendo i nervi salvi e come può farlo addirittura un bambino di 12 anni, Alessandro. Infatti, come venne registrato in un video dal padre stesso, il bambino riuscirò a muoversi con estrema cautela e l’orso inizialmente lo seguì ma poi si allontanò lentamente.

Il coraggio e la calma di questo bambino dimostrano che gli orsi tendenzialmente temono l’uomo e preferiscono mantenersi alla larga dagli umani. Nel filmato, l’orso si solleva addirittura sulle zampe posteriori, ma quello che all’apparenza sembra un comportamento aggressivo, evidentemente è solo il suo modo di valutare la situazione.

Il WWF già allora rese noto che: “Se vi doveste imbattere improvvisamente in un orso a distanza ridotta, mantenete la calma e non urlate, ma parlate per farvi riconoscere. Se l’orso rimane fermo, allontanatevi con calma, indietreggiando o muovendovi lateralmente. Se l’orso dovesse seguirvi, fermatevi e mantenete la vostra posizione. Non lanciate contro l’animale pietre o bastoni, non scappate di corsa e non arrampicatevi su un albero. È molto improbabile che l’orso vi attacchi ma se nonostante tutto dovesse farlo, rimanete immobili: con grande probabilità l’orso si fermerà vicino a voi senza alcun contatto fisico. Se l’attacco dovesse arrivare al contatto, distendetevi a terra a faccia in giù, coprendovi il collo con le mani. Rialzatevi solo quando l’orso non sarà più nei paraggi.”