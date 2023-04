Orsi del Trentino, On. Brambilla: “da LEIDAA offerta per trasferire JJ4, M49 e MJ5 in un luogo adeguato”

MeteoWeb

“Ho parlato con il Presidente Maurizio Fugatti e gli ho ribadito la nostra offerta – già formalizzata sia alla Provincia autonoma di Trento che al Ministero dell’Ambiente – di trasferire i tre orsi JJ4, MJ5 e M49 in un luogo idoneo, che abbiamo individuato grazie alla solidarietà di imprenditori che si sono messi a disposizione per sostenere questo progetto. Noi ci siamo: l’abbattimento non è mai la soluzione e il fatto che il TAR di Trento abbia sospeso anche l’uccisione di MJ5 conferma la correttezza della nostra strada”. A dirlo l’on. Michela Vittoria Brambilla, Presidente della Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente.

“Ho ancora davanti agli occhi – prosegue – le immagini di JJ4 e M49, i due orsi che sono andata personalmente a visitare: questa vicenda comunque la si guardi è di una tristezza infinita. E non dimenticherò gli occhioni di JJ4, che forse pensava al suo bosco e ai suoi cuccioli che non rivedrà. Quegli occhioni sono dentro il mio cuore: le ho promesso che avremmo fatto di tutto per portarla in un luogo adeguato”, conclude.