Trentino: 4 maggio consiglio provinciale straordinario su “Life Ursus”

MeteoWeb

Consiglio provinciale straordinario il 4 maggio a Trento per discutere la gestione del progetto ‘Life Ursus’, la strategia europea per il reinserimento dell’orso bruno sulle Alpi. “L’ampio dibattito, seguito ad un aggiornamento del presidente Maurizio Fugatti sulle novità delle ultime ore, ha fatto emergere in maniera trasversale, in un momento istituzionalmente e umanamente tanto complesso per il Trentino, la volontà di fare fronte comune nel raggiungimento dell’obiettivo di revisione del progetto ‘Life Ursus’ – si legge in una nota della presidenza del consiglio provinciale -.Tutti hanno espresso in diversa misura vicinanza alla giunta e quello che è uscito è un messaggio di unità e compattezza nell’affrontare un tema di grande complessità, ma senza un colore politico. Ad un patto, è stato sottolineato dalle minoranze: che ci sia massima condivisione sul percorso e che venga riconosciuto che la nostra credibilità passa anche dal riconoscimento degli sforzi e del lavoro compiuti in passato su questo tema”