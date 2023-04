Osservatorio del Monte Washington: la storia del leggendario vento più forte registrato

MeteoWeb

Quasi cento anni fa, il 12 aprile 1934 che si trova in cima a uno dei luoghi più estremi della Terra e sfidarono gli elementi pericolosi per registrare una delle raffiche di vento più intense del mondo. La montagna più alta del nord-est degli Stati Uniti – il monte Washington nel New Hampshire – è tristemente famosa per il suo tempo irregolare e feroce.

Il 10 aprile 1934, il personale dell’Osservatorio del Monte Washington si svegliò con un tempo da lupi che era tipico in un giorno di aprile. La massima era di 36 °F con un minimo di 29°F.

Il vento sul Monte Washington

Due fenomeni di tempesta si stavano dirigendo sopra la parte orientale degli Stati Uniti – ed entrambi erano diretti verso il Monte Washington e il New England. Un fenomeno di tempesta si trovava sopra i Grandi Laghi occidentali e si stava muovendosi velocemente verso est, mentre un altro lotto fenomeno meteorologico era situato al largo della costa della Carolina del Nord. Esso stava raggiungendo una grande intensità per l’alta pressione si trovava sopra il Canada orientale e l’Atlantico settentrionale.

Il tempo è rimasto calmo e tranquillo nel New Hampshire. “10 aprile. Un giorno perfetto. Sereno e sereno. Nebbioso. Il sole è comparso alle 5:30 p – un fenomeno di rifrazione di nessuna importanza speciale,”un membro dello staff del Mount Washington Observatory l’11 aprile 1934“.

Gli strumenti dell’Osservatorio

Il Monte Washington, dove fu fondato l’Osservatorio, con un anemometro montato sul tetto e un alloggiamento termometrico montato sul muro esterno settentrionale. Per le successive 24 ore, l’alta pressione ha continuato a imperversare, creando uno schema di blocco sull’Atlantico, che ha costretto l’alta pressione della Carolina del Nord a spostarsi a nord-ovest e combinarsi con la tempesta nei Grandi Laghi. Ma a Monte Washington le condizioni rimasero relativamente calme.

L’11 aprile arrivò come un’altra giornata tranquilla e limpida per il Monte Washington, ma il cielo sereno sarebbe diventato sempre più invaso dalle nuvole nel pomeriggio. In serata, la nebbia è stata osservata in cima e ha oscurato la montagna, portando rapidamente il bel tempo un ricordo lontano. Il ghiaccio denso ha cominciato a formarsi, con ghiaccio rime di 1 piede di spessore riportato.

Un episodio rimasto nella storia

L’alta pressione ha continuato a costruire a nord e ad est del New Hampshire, con la bassa pressione che guadagnava forza a ovest. Ciò ha comportato un gradiente di pressione anormalmente basso, formando a nord e ad est del sistema di tempesta. Più basso è il gradiente di pressione, l’aria più veloce scorre da alta a bassa pressione, con conseguente venti più intensi.

I venti sulla sommità hanno continuato a rinforzarsi nella notte, raggiungendo alto quanto 136 mph. Quella notte, il membro dello staff dell’osservatorio Wendell Stephenson si offrì volontario per monitorare le condizioni durante le ore notturne. Pagliuca ha scritto nel suo diario di bordo che l’aumento dell’intensità del vento era “a valori mai sognati prima.”

I dati sul diario di bordo

Il gradiente di pressione tra la tempesta sui Grandi Laghi orientali e le Caroline era cresciuto sulla parte nord-orientale a causa della bassa pressione, creando venti sudorientali anormalmente forti per il Monte Washington. Il gradiente di pressione è la differenza di pressione tra alta e bassa pressione. Quando il gradiente di pressione si rafforza e diventa più stretto, la velocità del vento aumenta. Stephenson si svegliò alle 4 a.m. il 12 aprile dopo aver fatto un breve pisolino, notando i forti venti suonavano più forte di prima. Controllò l’anemometro e cominciò a convertire la lettura del valore registrato.

Egli trovò che la velocità media del vento era di 105 mph. A causa dell’accumulo di ghiaccio, lo strumento utilizzato per registrare il vento è stato ostacolato e ha mostrato un valore inferiore a quello previsto da Stephenson.

La determinazione di Stephenson

I venti erano così forti che quando Stephenson è andato a vestirsi e afferrare un bastone di legno per togliere il ghiaccio, la pressione lo ha spinto al pavimento quando è andato ad aprire la porta. Stephenson dovette poi salire una scala con i forti venti per liberare lo strumento dall’accumulo di ghiaccio.

“Quando i venti iniziano a colpire 100 mph o superiore, è molto difficile, non solo per essere in grado di stare in piedi, si può a malapena anche muoversi e se si cade, è molto difficile tornare su,” Patrick Hummel, il direttore del parco per Monte Washington State Park, ha detto Lincoln Riddle di Accuweather. Per fortuna, il vento era alla schiena di Stephenson, e questo lo ha aiutato a mantenere la sua posizione mentre saliva la scala.

Le dichiarazioni di Stephenson

Stephenson è stato in grado di eliminare con successo il ghiaccio dall’anemometro dopo decine di colpi con il bastone. Dopo aver eliminato il ghiaccio, è tornato dentro per ottenere una misurazione corretta della velocità del vento. Dopo tre tentativi, Stephenson aveva verificato che il vento soffiava a 150 mph. Una lettura continua dello strumento sarebbe stata presto seguita da momenti di stupore quando la rarità della tempesta divenne chiara.

“Ho abbandonato tutte le altre attività e mi sono concentrato sulle osservazioni. Tutti in casa sono stati ‘mobilitati‘ come durante un attacco di guerra e hanno avuto assegnato un compito. Gli strumenti sono stati sorvegliati continuamente in modo da poter fornire una registrazione continua e accurata dei vari elementi meteorologici. L’anemometro era osservato costantemente“, ha scritto Pagliuca nel suo diario di bordo.

L’anemometro usato

L’anemometro utilizzato da Stephenson è stato progettato appositamente per il Monte Washington. Lo strumento è stato testato in una galleria del vento presso il Guggenheim Aeronautical Laboratory del Massachusetts Institute of Technology.

Al pomeriggio, i venti si rafforzarono ulteriormente e presto si avvicinarono a un livello record. Venti di 220 mph sono stati registrati subito dopo le 12 p.m., con alcune raffiche che raggiungevano anche i 229 mph. Alle 1:21 p.m. quel giorno, si è verificato il record massimo.

Un vento sbalorditivo

“‘Ci crederanno?” fu il nostro primo pensiero. Sentii allora la piena responsabilità di quella sorprendente misurazione così rara. La mia tempistica era corretta? Il metodo era corretto? La curva di calibrazione era corretta? Il cronometro era accurato?” ha scritto nel suo diario di bordo Pagliuca.

Un vento sbalorditivo di 231 mph da sud-est è stato registrato dal personale di osservazione, diventando la più alta velocità del vento di superficie naturale mai registrata da un anemometro, secondo il Mount Washington Observatory.

I venti anche in Australia

I forti venti sarebbero durati fino a sera, non cessando fino a quando la tempesta si mosse a nord e cominciò a indebolirsi. Il giorno dopo, era già finita, e le alte temperature sono salite ai 50 °F per i prossimi due giorni. Il National Weather Bureau, che ha preceduto il National Weather Service, ha eseguito una serie di test sull’anemometro che ha registrato la raffica di vento di 231 miglia all’ora, alla fine verificando la lettura.

L’osservatorio conduce ricerche sul vento per una serie di motivi, tra cui per capire meglio come il clima e l’atmosfera influenzano gli ecosistemi della zona e per scopi commerciali. Questo record di vento forte sarebbe rimasto per oltre 60 anni, alla fine avrebbe superato una raffica di vento di 253 miglia all’ora che è stata segnalata a Barrow Island, in Australia, durante il ciclone tropicale Olivia nel 1996. Questa misurazione ha stabilito un record che ancora oggi rappresenta la velocità del vento più veloce mai registrata sul pianeta.

Un evento meteorologico rimasto nella storia

Tuttavia, sia la lettura dell’Australia che una raffica di vento di 302 mph misurata dal radar Doppler in un tornado nel 1996 furono fatte da strumenti remoti, lasciando la lettura dal Monte Washington come la più alta velocità del vento di superficie mai osservata da un essere umano fino ad oggi. Escludendo i valori dell’Australia le raffiche di vento del 231 mph del Monte Washington sono le più intense negli emisferi settentrionali e occidentali, secondo l’Organizzazione Meteorologica Mondiale.

“Il fatto che l’equipaggio dell’Osservatorio del 1934 abbia potuto misurare con precisione un vento di questa grandezza, durante un periodo di neve molto pesante, è stato un tributo al loro acume progettuale e ingegneristico, nonché al loro impegno per stabilire e mantenere questo remoto avamposto scientifico,” ha detto Mount Washington Observatory in un articolo.