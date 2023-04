Osservazione della Terra: Telespazio si aggiudica gara per il Flight Operations Segment del programma IRIDE

MeteoWeb

Nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Telespazio – una joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%) – si è aggiudicata una gara dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per fornire il Flight Operations Segment (FOS) della costellazione satellitare italiana IRIDE, relativamente alle piattaforme NIMBUS e PLATiNO.

IRIDE è un progetto nato su iniziativa del Governo italiano, grazie alle risorse del PNRR, che sarà completato entro il 2026 sotto la gestione dell’ESA in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), per la realizzazione di una infrastruttura satellitare per l’osservazione della Terra destinata a fornire servizi alla Pubblica Amministrazione.

Il contratto per il segmento FOS ha un valore di circa 21 milioni di Euro. Telespazio in qualità di capocommessa si avvarrà di un team industriale nazionale costituito da Aiko, Leonardo, Next Ingegneria dei Sistemi, Planetek Italia, Serco Italia e Thales Alenia Space Italia, una joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%).

Il Flight Operations Segment assicurerà le funzionalità di comando e controllo, di determinazione orbitale e di collision avoidance, di acquisizione dei dati relativi ai carichi utili, di monitoraggio e di pianificazione dei satelliti della costellazione IRIDE.

Le attività contrattualizzate includono la progettazione, lo sviluppo, la validazione e la manutenzione del segmento che dovranno completarsi entro il primo semestre 2026, come previsto dal PNRR.

Per i satelliti IRIDE Telespazio garantirà la preparazione delle operazioni di volo, le attività di training, la realizzazione e la validazione della rete di stazioni di terra, l’esecuzione delle fasi LEOP (Launch and Early Orbit Phase) e di commissioning.

“Telespazio è orgogliosa per l’opportunità ricevuta dall’Agenzia Spaziale Europea di poter contribuire alla realizzazione del programma IRIDE”, ha dichiarato Luigi Pasquali, Coordinatore delle Attività spaziali di Leonardo e Amministratore Delegato di Telespazio. “A tale innovativo progetto, finanziato con i fondi del PNRR, potremo offrire una lunga e consolidata esperienza nella realizzazione di segmento di terra e operazioni per i satelliti di osservazione della Terra, in grado di garantire le prestazioni del sistema, la vita utile e le possibili evoluzioni delle costellazione IRIDE.”

Simonetta Cheli, direttore dei programmi d’Osservazione della Terra dell’Agenzia Spaziale Europea e capo del centro ESRIN di Frascati, ha inoltre dichiarato: “L’Agenzia Spaziale Europea è soddisfatta di questo contratto firmato con Telespazio. Il governo italiano ha affidato ad ESA il compito di realizzare la costellazione nazionale di osservazione della terra IRIDE, un programma innovativo, strategico per l’Italia. Abbiamo dunque ora completato la prima fase di questo programma, con la firma di tutti in contratti, in linea con la tabella di marcia ed in coerenza con le direttive relative ai fondi del PNRR. Siamo certi che Telespazio, assieme ad altre aziende italiane, contribuirà al successo di quest’iniziativa”.