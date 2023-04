Monopattini a Parigi, trionfo del no: i francesi bocciano il noleggio

MeteoWeb

Trionfo del no sui monopattini elettrici a noleggio a Parigi che, dopo il referendum plebiscito, non rinnoverà le licenze ai tre operatori Dott, Lime e Tier. È la prima capitale europea a decidere di bandirli: 9 francesi su 10 hanno chiesto lo stop. Nella consultazione popolare l’89% dei votanti si è detto contrario ai monopattini elettrici self-service. Punto e basta. Il quotidiano Le Parisien riporta che solo 1,3 milioni di parigini che si erano iscritti alle liste elettorali prima del 3 marzo avrebbero potuto esprimere il proprio voto nei 21 seggi aperti per l’occasione, ma alla fine hanno votato solo 103.084 di loro.

Trattandosi di un referendum consultivo la decisione spetta ora all’amministrazione parigina, ma la sindaca Anne Hidalgo aveva promesso che avrebbe rispettato il risultato della consultazione, pur aggiungendo che sperava che i parigini avrebbero votato contro i monopattini. Così dopo averli accolti nel 2018, la capitale francese diventerà così la prima capitale europea a vietare completamente le due ruote self-service. “Il 1 settembre non ci saranno più scooter self-service a Parigi” ha confermato il primo cittadino.