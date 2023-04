Partito animalista europeo querela Fugatti per ordinanza su Mj5

MeteoWeb

“A seguito del decreto firmato ieri con il quale si dispone l’abbattimento dell’orso Mj5, il Partito animalista europeo ha inviato alla Procura della Repubblica di Trento l’atto di denuncia querela contro il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, per i reati di istigazione a delinquere e delitto tentato“. Lo comunica, in una nota, il Partito animalista europeo, annunciando una manifestazione per il prossimo 30 aprile nell’abitato di Avio, organizzata con altre associazioni animaliste. “Come per il caso dell’orsa Jj4 il presidente Fugatti, firmando la nuova ordinanza, ha commesso l’ipotesi delittuosa riguardante l’istigazione a delinquere sia nella forma consumata sia in quella del tentativo per istigare a compiere il delitto di uccisione animali, non configurandosi lo stato di necessità ed urgenza relativo al pregiudizio per la sicurezza ed incolumità pubblica vista la disponibilità delle associazioni di trasferire subito in altre regioni gli orsi incriminati“, dichiara il presidente del Partito animalista europeo, Stefano Fuccelli.