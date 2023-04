In Abruzzo pasqua sotto la neve, i sindaci: “Bella chiusura per la stagione sciistica”

MeteoWeb

Freddo e nevicate abbondanti nelle ultime ore in Abruzzo, dove già sopra i 600-700 metri, ci sono molti centri imbiancati. Diverse le stazioni sciistiche aperte e turisti stupiti di trovare un clima nettamente invernale. Imbiancate le autostrade A24 e A25, con disagi, rallentamenti e banchi di nebbia in alcuni tratti. Nell’Aquilano la neve è comparsa in città e paesi. ”C’è stata – dice all’Adnkronos il sindaco di Roccaraso (Aq), Francesco Di Donato – una nevicata molto intensa: circa 15 centimetri di neve inaspettati. Qualche leggero disagio sulla statale 17. Condizioni meteo inattese. Ma le prenotazioni ci sono e gli impianti sciistici aperti fino a Pasquetta: sarà un ponte festivo che farà molto bene alla nostra economia. Una bella chiusura di stagione per gli operatori”.

Neve anche nel Chietino, sopra gli 800 metri. ‘‘Abbiamo – fa presente all’Adnkronos, il sindaco di Pizzoferrato (Ch) Palmerino Fagnilli – quindici centimetri di neve in paese, fino a toccare i 30 centimetri in località Valle del Sole, mentre ai valichi del bosco oltre 40 centimetri. E’ da stamattina alle 9 che abbiamo in giro gli spartineve, che lavorano senza sosta. E’ una Pasqua che sembra Natale”.